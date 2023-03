Déclaration de confidentialité de Nestlé

It only takes 60 seconds.

CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT AVIS

Veuillez lire attentivement le présent avis de confidentialité (l’«avis») pour comprendre nos politiques et pratiques concernant vos données personnelles et la façon dont nous les traitons. Le présent avis s’applique aux personnes qui interagissent avec les services de l’entreprise Nestlé Purina Soins des animaux familiers en tant que consommateurs («vous») sur les sites et les plates-formes sur lesquels elle apparaît. Le présent avis explique comment vos données personnelles (que certains pays peuvent appeler «renseignements personnels») sont collectées, utilisées et divulguées par l’entreprise Nestlé Purina Soins des animaux familiers et des tiers agissant en son nom (collectivement «Purina», «nous», «notre») sur les sites et les plates-formes sur lesquels la présente politique apparaît. Il vous indique également la manière d’accéder à vos données personnelles et de les mettre à jour, et de faire certains choix sur la manière de les utiliser.

Le présent avis couvre nos activités de collecte de données en ligne et hors ligne lorsque la présente politique vous est fournie ou est référencée autrement. Cela comprend les données personnelles que nous collectons au moyen de nos différents canaux, tels que les sites Web, les applications, les réseaux sociaux tiers, le Bureau de la consommation, les points de vente, et les événements pour lesquels la présente politique vous est fournie. Veuillez noter que nous pouvons combiner des données personnelles provenant de différentes sources (site Web, événement hors ligne), y compris en combinant des données personnelles recueillies à l’origine par différentes entités de Purina ou par des partenaires de Purina. Nous pouvons également combiner des données provenant de tiers avec des données que nous avons déjà.

Dans certains cas, si vous ne nous fournissez pas de données personnelles, nous ne pourrons peut-être pas vous fournir certains biens ou services. Nous vous indiquerons quand c’est le cas, par exemple, en le précisant sur nos formulaires d’inscription.

1. DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS À VOTRE SUJET

Nous recueillons différents types de renseignements auprès de vous, comme décrit ci-dessous.

Coordonnées: Toutes les données que vous nous fournissez pour nous permettre de communiquer avec vous, telles que votre nom, votre adresse postale, votre adresse courriel, les renseignements de vos réseaux sociaux ou votre numéro de téléphone.

Données de connexion au compte: Toutes les données nécessaires pour vous donner accès à votre profil de compte particulier. Par exemple, votre identifiant ou votre adresse courriel de connexion, votre pseudonyme, votre mot de passe au format irrécupérable et votre question et réponse de sécurité.

Données de l'appareil: Les données relatives au système informatique ou à tout autre dispositif technologique que vous utilisez pour accéder à l'un de nos sites Web ou à l'une de nos applications, telles que l'adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur ou appareil à Internet et divers identifiants en ligne. Si vous accédez à l'un des sites ou à l'une des applications faisant l'objet de la présente politique au moyen d'un appareil mobile tel qu'un téléphone intelligent, les données collectées comprennent également, lorsque cela est autorisé, l'identifiant unique de votre téléphone, l'identifiant publicitaire et d'autres données semblables sur votre appareil mobile.

Données de paiement: Toutes les données dont nous avons besoin pour traiter une commande ou que vous utilisez pour effectuer un achat, comme les renseignements de votre carte de débit ou de crédit (nom du titulaire de la carte, numéro de carte, date d'expiration, etc.) ou d'autres modes de paiement (si ceux-ci sont proposés).

Données démographiques: Les données qui décrivent vos caractéristiques démographiques ou comportementales. Par exemple, votre sexe, votre emplacement géographique (p. ex., le code postal), vos produits préférés, vos loisirs et vos centres d'intérêt, et les données relatives à votre ménage ou à votre mode de vie. Il peut s'agir de données sur votre santé, vos problèmes de santé, votre nutrition, vos habitudes et vos objectifs en matière d'exercice physique. Elles peuvent comprendre des données sur le sexe, leur style d'alimentation, leur date de naissance ou les dates prévues d'accouchement. Elles peuvent également contenir des données sur la situation relative à l'emploi ou les qualifications professionnelles. Elles peuvent comprendre des données recueillies lorsque vous vous renseignez au sujet de l'adoption d'un animal par l'intermédiaire d'un organisme d'adoption membre de Petfinder, ou lorsque vous créez une alerte enregistrée de recherche d'animal familier. Dans certains cas, cela peut comprendre des données que vous nous communiquez sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous fournissez l'adresse électronique d'un ami pour un programme «parlez-en à un ami». Elles peuvent également contenir des données sur vos animaux familiers et vos préférences en matière d'animaux familiers. Si vous êtes un professionnel de la santé, nous pouvons recueillir des données sur votre clientèle.

Données de réseaux sociaux tiers: Toutes les données que vous partagez publiquement sur un réseau social tiers ou les données qui font partie de votre profil sur un réseau social tiers (tel que Facebook) et que vous autorisez le réseau social tiers à nous communiquer. Par exemple, les données de base de votre compte (p. ex., nom, adresse courriel, sexe, ville actuelle, image de profil, nom d'utilisateur, liste d'amis), et les autres données ou activités supplémentaires que vous autorisez le réseau social tiers à communiquer. Nous recevons vos données de profil de réseau social tiers (ou certaines parties de ces données) chaque fois que vous téléchargez une application Web ou que vous interagissez avec une application Web sur un réseau social tiers tel que Facebook, chaque fois que vous utilisez une fonction de réseau social intégrée à l'un de nos sites (comme Facebook Connect), ou chaque fois que vous interagissez avec nous par l'intermédiaire d'un réseau social tiers. Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons obtenir vos données d'un réseau social tiers, ou pour refuser le partage de ces données de réseau social, veuillez consulter le site Web du réseau social tiers concerné.

Données d'utilisation du site. Elles comprennent des renseignements sur la façon dont vous utilisez nos sites Web et nos autres communications. Par exemple, lorsque vous naviguez sur nos sites Web, applications ou parcourez nos courriels et que vous interagissez avec eux, nous utilisons des technologies de collecte automatique de données pour recueillir certaines données sur vos appareils et vos actions. Elles comprennent des données telles que les liens sur lesquels vous cliquez, les pages ou le contenu que vous affichez et la durée d'affichage, ainsi que d'autres données et statistiques semblables sur vos interactions, comme les temps de réponse du contenu, les erreurs de téléchargement et la durée des visites de certaines pages, ainsi que le type de système d'exploitation et le type de navigateur Web et sa version. Nous pouvons également enregistrer visuellement vos interactions avec notre site Web, y compris vos clics de souris, mouvements, défilements et votre navigation sur notre site Web.

Données sur les commentaires. Tous les renseignements que vous partagez avec nous sur votre expérience de l'utilisation de nos produits et services. Elles comprennent le contenu que vous créez, puis partagez avec nous sur des réseaux sociaux tiers ou sur l'un de nos sites Web ou l'une de nos applications. Par exemple, des photos, des vidéos, des histoires personnelles ou d'autres supports ou contenus semblables. Elles peuvent également contenir des renseignements que vous fournissez lors de vos conversations avec le Bureau de la consommation.

Données de géolocalisation. Nous pouvons recueillir des renseignements sur votre emplacement. Elles peuvent comprendre votre emplacement précis.

Nous pouvons recueillir des renseignements sur votre emplacement. Elles peuvent comprendre votre emplacement précis. Inférences. Nous pouvons puiser des inférences à partir des données que nous recueillons auprès de vous et à votre sujet pour créer un profil reflétant vos préférences, caractéristiques et votre comportement.

2. MANIÈRES DONT NOUS RECUEILLONS DES DONNÉES PERSONNELLES À VOTRE SUJET

Nous collectons des données personnelles directement auprès de vous, lorsque vous choisissez de nous les fournir. Par exemple, nous collectons des données lorsque vous passez une commande auprès de nous. Nous collectons des données lorsque vous vous inscrivez sur l’un de nos sites Web ou l’une de nos applications. Nous collectons des données lorsque vous devenez membre d’un programme de fidélisation et quand vous vous inscrivez à nos courriels. Nous retenons des données de formulaires d’inscription imprimés ou numériques et de nature semblable que nous collectons, par exemple, par courrier postal, lors de démonstrations en magasin, de concours et d’autres promotions ou événements. Nous pouvons aussi recueillir des données quand vous vous informez au sujet de l’adoption d’un animal par l’intermédiaire d’un organisme d’adoption membre de Petfinder ou créez une alerte enregistrée de recherche d’animal familier. Nous recueillons des données si vous répondez à un sondage ou utilisez d’autres outils sur nos sites Web ou dans nos applications et si vous communiquez avec nous par l’entremise de nos sites Web ou applications, par courriel, ou par les réseaux sociaux.

Nous recueillons des données auprès de vous de façon passive. Nous utilisons des outils de suivi comme des témoins de navigateur et des pixels-espions, notamment dans nos plates-formes numériques et dans des courriels que nous vous envoyons. Nous recueillons des données au sujet des utilisateurs au fil du temps quand ils se servent de ce site Web, y compris des données sur l’utilisation et le navigateur. Il se peut que des fournisseurs de services ou d’autres tiers recueillent des données de cette manière. Nous collectons également des données à partir de nos applications mobiles.

Nous obtenons des données à votre sujet provenant d’autres sources. Par exemple, nos sociétés affiliées et nos partenaires commerciaux peuvent nous donner des données à votre sujet. Nous pouvons recevoir des données d’entreprises qui compilent des renseignements sur les acheteurs et leurs préférences. Les plates-formes de médias sociaux peuvent également nous fournir des données à votre sujet. Nous pouvons aussi obtenir des données au sujet de vos interactions avec nos annonces sur des sites de tiers

3. DONNÉES PERSONNELLES DES ENFANTS

Nous ne sollicitons ni ne collectons pas intentionnellement de données personnelles d’enfants de moins de 13 ans. Si vous êtes un parent ou tuteur légal et pensez que votre enfant de moins de 13 ans nous a communiqué des données, vous pouvez communiquer avec nous par écrit ou par courriel comme indiqué ci-dessous dans la section intitulée COORDONNÉES. Veuillez indiquer «Demande de renseignement – COPPA» sur vos demandes.

4. UTILISATIONS DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Les paragraphes suivants décrivent les différentes fins auxquelles nous recueillons et utilisons vos données personnelles, ainsi que les différents types de données personnelles qui sont recueillies à chacune de ces fins. Veuillez prendre note que toutes les utilisations énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas nécessairement à chaque personne.

Service aux consommateurs. Nous utilisons vos données personnelles à des fins de service à la clientèle. Les activités de service à la clientèle peuvent consister à répondre à vos demandes de renseignements ou à vos plaintes.

Concours, marketing et autres promotions. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous fournir des renseignements sur des produits ou services (p. ex., des promotions, des campagnes ou des communications marketing). Cela peut se faire par des moyens comme des courriels, des publicités, des SMS, des appels téléphoniques et des envois postaux, dans la mesure permise par les lois qui s’appliquent. Certaines de nos campagnes et promotions sont diffusées sur des sites Web ou des réseaux sociaux de tiers. Pour en savoir plus au sujet de nos concours et autres promotions, veuillez consulter le règlement officiel ou les précisions publiées avec chaque concours ou promotion. Nous pouvons nous servir de l’adresse courriel d’un de vos amis pour lui envoyer les renseignements que vous demandez à l’aide de fonctionnalités «Parlez-en à un ami».

Réseaux sociaux tiers. Nous utilisons vos données personnelles lorsque vous interagissez avec des fonctionnalités de réseaux sociaux tiers comme les fonctionnalités «J’aime» pour vous présenter des publicités et établir un lien avec vous sur des réseaux sociaux tiers. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces fonctionnalités, sur les données de votre profil que nous obtenons et pour savoir comment exercer votre option de refus, consultez les déclarations de confidentialité des réseaux sociaux de tiers en question.

Personnalisation. Avec votre consentement (s’il y a lieu), nous pouvons utiliser vos données personnelles pour personnaliser votre expérience avec nous. Par exemple, nous pouvons utiliser ces catégories de renseignements personnels: (i) pour analyser vos préférences et habitudes, (ii) pour anticiper vos besoins en fonction de notre analyse de votre profil, (iii) pour améliorer et personnaliser votre expérience sur nos sites Web et applications, (iv) pour nous assurer que le contenu de nos sites Web et applications est optimisé pour vous et pour votre ordinateur ou votre appareil, (v) pour vous fournir des publicités et du contenu ciblés, et (vi) pour vous permettre de participer à des fonctionnalités interactives, lorsque vous choisissez de le faire. Par exemple, nous nous souvenons de votre identifiant ou adresse courriel de connexion ou pseudonyme pour que vous puissiez vous connecter rapidement la prochaine fois que vous consultez notre site ou pour que vous puissiez facilement récupérer les articles que vous avez déjà mis dans votre panier. En nous basant sur ce type de renseignement, et avec votre consentement (lorsqu’il est requis), nous vous présentons également des promotions ou du contenu particuliers, adaptés à vos centres d’intérêt.

Traitement des commandes. Nous utilisons vos données personnelles pour traiter et expédier vos commandes, vous informer de l’état de ces dernières, corriger des adresses, et effectuer des vérifications d’identité et d’autres activités de détection d’actes frauduleux. Ceci suppose l’utilisation de certaines données personnelles et de renseignements sur les paiements.

Autres fins générales (p. ex., études internes ou de marché, analyses et sécurité). Conformément aux lois applicables, nous utilisons vos données personnelles à d’autres fins opérationnelles générales, telles que la gestion de votre compte, l’exécution d’études internes ou de marché et la mesure de l’efficacité des campagnes publicitaires. Cela comprend également l’amélioration de nos sites Web et de nos services. Si vous détenez des comptes Nestlé, nous nous réservons le droit de regrouper ces comptes en un seul compte. Nous utilisons également vos données personnelles pour la gestion et le fonctionnement de nos communications, de nos technologies de l’information et de nos systèmes de sécurité.

5. DIVULGATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Les paragraphes suivants décrivent la manière dont nous divulguons vos données et à qui.

Fournisseurs de services. Nous partageons des données avec nos fournisseurs de services. Il s’agit d’entreprises externes que nous employons pour nous aider dans la gestion de nos activités (p. ex., pour le traitement des commandes et des paiements, la détection de la fraude et le contrôle de l’identité, le fonctionnement des sites Web, les entreprises d’études de marché, les services de soutien, les promotions, le développement de sites Web, l’analyse de données, le centre de réception des appels). Pour les personnes résidant en Californie, ces renseignements peuvent avoir été partagés au cours des 12 derniers mois.

Abris, secours et autres organismes membres de Petfinder. Sur le site Web de Petfinder, vous pouvez vous présenter à un animal particulier. Vous pouvez également soumettre une demande de renseignement ou une demande à un abri ou à un autre organisme membre de Petfinder. Dans ce cas, vous nous autorisez à partager avec ces organismes les renseignements que vous avez fournis sur votre formulaire de demande de renseignements ou de demande. Les renseignements partagés peuvent comprendre vos coordonnées et données démographiques. Ils peuvent également comprendre d’autres détails que vous avez fournis sur les raisons pour lesquelles vous pourriez être un bon candidat pour un animal particulier. Si vous ne souhaitez pas partager ces renseignements, ne vous présentez pas à un animal familier et ne soumettez pas de demande de renseignements ou de demande. Pour les personnes se trouvant en Californie, ces renseignements peuvent avoir été partagés au cours des 12 derniers mois.

Agences d’évaluation du crédit et de recouvrement. Dans les limites permises par les lois applicables, les agences d’évaluation du crédit et de recouvrement sont des entreprises externes auxquelles nous faisons appel pour nous aider à vérifier votre solvabilité (en particulier pour les commandes avec facture) ou à recouvrer les factures en souffrance. Pour les personnes se trouvant en Californie, ces renseignements peuvent avoir été partagés au cours des 12 derniers mois.

Communication de données personnelles pour des raisons juridiques ou à la suite d’une fusion-acquisition. En cas d’acquisition de Nestlé ou de ses actifs par une autre société ou de fusion avec une autre entreprise, y compris en cas de faillite, nous communiquerons vos données personnelles à tous nos successeurs légaux. Nous communiquons également vos données personnelles à des tiers (i) si les lois applicables l’exigent, (ii) en réponse à une action en justice, (iii) en réponse à une demande d’un organisme d’application de la loi compétent, (iv) pour protéger nos droits, notre confidentialité, notre sécurité ou nos biens, ainsi que le public, ou (v) pour faire appliquer les modalités des accords ou les conditions générales de notre site Web.

6. CONSERVATION ET PROTECTION DES DONNÉES

Nous utilisons des mesures de sécurité standard et adéquates, comme l’exigent les lois applicables. La transmission de renseignements par Internet n’est malheureusement pas totalement sûre et, malgré nos efforts pour protéger vos données personnelles, nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité des données pendant leur transmission par l’entremise de nos sites Web ou applications. Il est important que vous participiez également à la protection de la sécurité de vos données personnelles. Lors de l’ouverture d’un compte en ligne, assurez-vous de choisir pour votre compte un mot de passe difficile à deviner et ne le révélez jamais à qui que ce soit. Vous êtes responsable de la préservation de la confidentialité de votre mot de passe et de toute utilisation de votre compte. Si vous utilisez un ordinateur partagé ou public, ne sélectionnez jamais l’option d’enregistrement de votre identifiant ou adresse électronique de connexion ou de votre mot de passe et assurez-vous de fermer la session de votre compte chaque fois que vous quittez l’ordinateur. Vous devez également utiliser tous les paramètres ou les contrôles de protection des renseignements personnels que nous pouvons fournir sur nos sites Web ou applications.

Conservation des données personnelles. Nous conservons les données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou pertinent pour les pratiques décrites dans le présent avis. Nous conservons aussi les données personnelles comme l’exige sinon la loi.

7. VOS OPTIONS QUANT À LA MANIÈRE DONT NOUS UTILISONS ET COMMUNIQUONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nous nous efforçons de vous permettre d’effectuer certains choix en ce qui a trait aux données personnelles que vous nous fournissez. Les mécanismes ci-dessous vous offrent le contrôle suivant de vos données personnelles:

Publicité, marketing et promotions. Vous pouvez exercer votre option de refus des courriels de marketing en suivant les instructions indiquées dans chacun des messages envoyés. Veuillez prendre note que, même si vous exercez votre option de refus des communications marketing, vous continuerez à recevoir nos communications transactionnelles, telles que des confirmations de commande ou de transaction, des notifications au sujet des activités de votre compte (p. ex., des confirmations de compte, des modifications de mot de passe, la confirmation de demandes de renseignements sur l’adoption d’animaux, le dépôt de demandes), ainsi que d’autres avis importants ne relevant pas du marketing.

Témoins, outils de suivi et publicité ciblée. Pour découvrir comment gérer la façon dont nos fournisseurs et nous-mêmes utilisons les témoins et d’autres outils de suivi, et pour consulter notre politique en matière de refus de suivi, veuillez cliquer sur Au sujet de nos publicités (à propos de nos annonces).

8. SITES WEB ET SERVICES TIERS

Nous pouvons placer des hyperliens vers des sites Web ou des applications de tiers, y compris des plates-formes de médias sociaux. Le présent avis ne s’applique pas aux pratiques en matière de protection de la vie privée de ces sites Web ou applications de tiers et nous n’en sommes pas responsables. Veuillez lire attentivement leurs politiques de confidentialité.

9. DROITS À LA CONFIDENTIALITÉ EN CALIFORNIE

Les résidents de Californie peuvent également bénéficier des droits suivants:

Accès. Vous pouvez demander, jusqu’à deux fois par an, que nous vous divulguions les données personnelles (c’est-à-dire les «renseignements personnels», comme le California Consumer Privacy Act («CCPA») définit le terme) que nous recueillons, utilisons et divulguons à votre sujet. En réponse à une demande vérifiée, nous fournirons 1) les catégories et les éléments spécifiques de données personnelles que nous avons collectées, 2) les catégories de sources à partir desquelles ces données sont collectées, 3) l’objectif opérationnel ou commercial lié à leur collecte, 4) les catégories de tiers avec lesquels nous avons partagé ces données, et 5) l’objectif opérationnel ou commercial lié au partage de ces données.

Supprimer. Vous pouvez demander à ce que nous supprimions toutes les données personnelles que nous avons recueillies auprès de vous ou à votre sujet. Veuillez noter qu'il existe certaines raisons pour lesquelles nous ne serons pas en mesure de répondre pleinement à votre demande, par exemple si nous devons effectuer une transaction pour vous, détecter des activités frauduleuses et illégales et nous en protéger, exercer nos droits, utiliser les données à des fins exclusivement internes, ou pour nous conformer à une obligation juridique.

Pour profiter de ces droits, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec nous au 800-778-7462, ou nous envoyer un courriel. À des fins de vérification, nous pouvons vous demander votre prénom et votre nom, votre adresse courriel et toute autre adresse courriel que vous pouvez avoir utilisée lors de votre inscription auprès de nous, votre numéro de téléphone, y compris tout autre numéro de téléphone utilisé lors de votre inscription, ainsi que votre adresse postale physique. Si vous faites une soumission au nom de quelqu’un d’autre, nous pouvons demander une vérification supplémentaire, comme la présentation d’une lettre signée confirmant votre droit de faire cette demande. Nous ne ferons pas de discrimination contre vous si vous exercez vos droits à la vie privée en vertu de la CCPA. Nous répondrons à votre demande d’accès ou de suppression dans les 45 jours suivant la réception de votre demande, après vérification, sauf si nous avons besoin de temps supplémentaire, auquel cas nous vous en aviserons.

Vente de renseignements. En vertu de la loi californienne, nous sommes tenus de vous dire si nous «vendons» des renseignements, y compris des renseignements sur les Californiens de moins de 16 ans. Même si nous ne croyons pas nous être engagés dans la «vente» de renseignements, il est possible que certaines de nos activités de partage soient interprétées comme une vente. Vous pouvez vous refuser cette activité en vous rendant sur la page Do Not Sell My Personal Information (ne pas vendre mes renseignements personnels). Vous pouvez également exercer votre droit de refus en nous appelant au 800-778-7462. Nous ne vendons pas de renseignements de Californiens de moins de 16 ans.

10. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRÉSENT AVIS

Si nous modifions la façon dont nous traitons vos données personnelles, nous mettons à jour le présent avis. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos pratiques et au présent avis à tout moment, dans la mesure où la loi le permet. Vous pouvez revenir pour vérifier si notre avis a été mis à jour ou modifié.

11. COORDONNÉES

Pour communiquer avec nous au sujet du présent avis ou de nos pratiques en matière de confidentialité, envoyez-nous un courriel à l’adresse CustomerService@purina.nestle.com, appelez notre Bureau de la consommation au 1-800-778-7462 ou écrivez-nous à l’adresse:

Nestlé Purina PetCare

P.O. Box 340

Neenah, WI 54957