Política de privacidad

ALCANCE DE ESTA AVISO

Lee este aviso de privacidad (“Aviso”) atentamente para comprender nuestras políticas y prácticas con respecto a tus datos personales y cómo los trataremos. Este Aviso se aplica a las personas que interactúan con los servicios de Nestlé Purina PetCare Company como consumidores (“tú”) en los sitios y plataformas en las que aparecen. Este Aviso explica cómo Nestlé Purina PetCare Company y terceros que actúan en nuestro nombre (colectivamente “Purina”, “Nosotros”, “nos”, “nuestro”) recopilan, utilizan y divulgan tus datos personales (a los que algunas jurisdicciones pueden referirse como “información personal”) en los sitios y plataformas en las que aparece esta política. También te indica cómo puedes acceder y actualizar tus datos personales, así como realizar ciertas elecciones sobre cómo se utilizan tus datos personales.

Este Aviso abarca nuestras actividades de recopilación de datos tanto en línea como sin conexión donde se te proporcione esta política o, de otro modo, se haga referencia a ella. Esto incluye los datos personales que recopilamos a través de nuestros diversos canales, como sitios web, aplicaciones, redes sociales de terceros, atención de consumidores, puntos de venta, y eventos donde se te proporcione esta política. Ten en cuenta que es posible que combinemos datos personales de diferentes fuentes (sitio web, evento sin conexión), lo que incluye la combinación de datos personales que originalmente recopilaron diferentes entidades de Purina o socios de Purina. También podemos combinar datos de terceros con los datos que Nosotros ya tenemos.

En algunos casos, si no Nos proporcionas datos personales, es posible que no podamos proporcionarte determinados bienes o servicios. Te indicaremos cuando este sea el caso, por ejemplo, declarándolo en nuestros formularios de registro.

1. DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS SOBRE TI

Nosotros recopilamos diversos tipos de información sobre ti, como se describe a continuación.

Datos de contacto . Cualquier dato que Nos proporciones que Nos permita comunicarnos contigo, como tu nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, detalles de redes sociales o número de teléfono.

. Cualquier dato que Nos proporciones que Nos permita comunicarnos contigo, como tu nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, detalles de redes sociales o número de teléfono. Datos de inicio de sesión de la cuenta . Cualquier dato que se requiera para darte acceso a tu perfil de cuenta específico. Entre los ejemplos se incluyen tu ID de inicio de sesión o dirección de correo electrónico, nombre de pantalla, contraseña en un formato no recuperable, y la pregunta y respuesta de seguridad.

. Cualquier dato que se requiera para darte acceso a tu perfil de cuenta específico. Entre los ejemplos se incluyen tu ID de inicio de sesión o dirección de correo electrónico, nombre de pantalla, contraseña en un formato no recuperable, y la pregunta y respuesta de seguridad. Datos del dispositivo . Datos sobre el sistema informático u otro dispositivo tecnológico que utilices para acceder a uno de nuestros sitios web o aplicaciones, como la dirección del protocolo de Internet (IP) que se utiliza para conectar tu computadora o dispositivo a Internet y otros identificadores en línea. Si accedes a uno de los sitios o aplicaciones sujetos a esta política a través de un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, los datos recopilados también incluirán, cuando se permita, el ID del dispositivo único del teléfono, el ID de publicidad y otros datos similares del dispositivo móvil.

. Datos sobre el sistema informático u otro dispositivo tecnológico que utilices para acceder a uno de nuestros sitios web o aplicaciones, como la dirección del protocolo de Internet (IP) que se utiliza para conectar tu computadora o dispositivo a Internet y otros identificadores en línea. Si accedes a uno de los sitios o aplicaciones sujetos a esta política a través de un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, los datos recopilados también incluirán, cuando se permita, el ID del dispositivo único del teléfono, el ID de publicidad y otros datos similares del dispositivo móvil. Datos de pago . Toda la información que Nosotros necesitemos para cumplir con un pedido, o que utilices para hacer una compra, como la información de tu tarjeta de crédito o débito (nombre del titular de la tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento, etc.) u otras formas de pago (si dichas formas se ponen a disposición).

. Toda la información que Nosotros necesitemos para cumplir con un pedido, o que utilices para hacer una compra, como la información de tu tarjeta de crédito o débito (nombre del titular de la tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento, etc.) u otras formas de pago (si dichas formas se ponen a disposición). Datos demográficos . Cualquier dato que describa tus características demográficas y conductuales. Entre los ejemplos se incluyen tu género, ubicación geográfica (por ejemplo, el código postal), productos favoritos, aficiones e intereses, y datos de tu hogar o tu estilo de vida. Esto puede incluir datos sobre tu salud, condiciones médicas, nutrición, además de tus hábitos y metas de ejercicios. Puede incluir datos sobre el género, estilo de alimentación, fecha de cumpleaños o fecha de parto esperada de tus hijos. También puede incluir datos sobre la situación laboral o credenciales profesionales. Puede incluir datos recopilados cuando consultas para adoptar una mascota a través de una organización de adopción para miembros de PetFinder o creas una alerta guardada de búsqueda de mascotas. En algunos casos, podría incluir datos que Nos proporciones sobre otra persona. Por ejemplo, si proporcionas la dirección de correo electrónico de un amigo para un programa Cuéntale a un amigo. También puede incluir datos sobre tus mascotas y preferencias de mascotas. Si eres un profesional de la salud, es posible que recopilemos datos sobre tu consulta.

. Cualquier dato que describa tus características demográficas y conductuales. Entre los ejemplos se incluyen tu género, ubicación geográfica (por ejemplo, el código postal), productos favoritos, aficiones e intereses, y datos de tu hogar o tu estilo de vida. Esto puede incluir datos sobre tu salud, condiciones médicas, nutrición, además de tus hábitos y metas de ejercicios. Puede incluir datos sobre el género, estilo de alimentación, fecha de cumpleaños o fecha de parto esperada de tus hijos. También puede incluir datos sobre la situación laboral o credenciales profesionales. Puede incluir datos recopilados cuando consultas para adoptar una mascota a través de una organización de adopción para miembros de PetFinder o creas una alerta guardada de búsqueda de mascotas. En algunos casos, podría incluir datos que Nos proporciones sobre otra persona. Por ejemplo, si proporcionas la dirección de correo electrónico de un amigo para un programa Cuéntale a un amigo. También puede incluir datos sobre tus mascotas y preferencias de mascotas. Si eres un profesional de la salud, es posible que recopilemos datos sobre tu consulta. Datos de redes sociales de terceros . Cualquier dato que compartas públicamente en una red social o datos de terceros que forme parte de tu perfil en una red social de terceros (como Facebook) y que permitas que la red social de terceros comparta con Nosotros. Los ejemplos incluyen tus datos básicos de la cuenta (por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, género, ciudad actual, foto de perfil, ID de usuario, lista de amigos, etc.) y cualquier otro dato o actividad adicional que permitas que la red social de terceros comparta. Recibimos los datos del perfil de tu red social de terceros (o parte de ellos) cada vez que descargas o interactúas con una aplicación web en una red social de terceros, como Facebook, cada vez que utilizas una función de redes sociales que está integrada en uno de nuestros sitios (como Facebook Connect), o cada vez que interactúas con Nosotros a través de una red social de terceros. Para obtener más información acerca de cómo obtenemos tus datos de una red social de terceros o para dejar de compartir tales datos de redes sociales, visita el sitio web correspondiente de la red social de terceros.

. Cualquier dato que compartas públicamente en una red social o datos de terceros que forme parte de tu perfil en una red social de terceros (como Facebook) y que permitas que la red social de terceros comparta con Nosotros. Los ejemplos incluyen tus datos básicos de la cuenta (por ejemplo, nombre, dirección de correo electrónico, género, ciudad actual, foto de perfil, ID de usuario, lista de amigos, etc.) y cualquier otro dato o actividad adicional que permitas que la red social de terceros comparta. Recibimos los datos del perfil de tu red social de terceros (o parte de ellos) cada vez que descargas o interactúas con una aplicación web en una red social de terceros, como Facebook, cada vez que utilizas una función de redes sociales que está integrada en uno de nuestros sitios (como Facebook Connect), o cada vez que interactúas con Nosotros a través de una red social de terceros. Para obtener más información acerca de cómo obtenemos tus datos de una red social de terceros o para dejar de compartir tales datos de redes sociales, visita el sitio web correspondiente de la red social de terceros. Datos de uso del sitio . Esto incluye información sobre cómo utilizas nuestros sitios web y nuestras otras comunicaciones. Por ejemplo, mientras navegas e interactúas con nuestros sitios web, aplicaciones o correos electrónicos, utilizamos las tecnologías de recopilación automática de datos para recopilar ciertos datos sobre tus dispositivos y tus acciones. Esto incluye datos como los enlaces en los que haces clic, las páginas o el contenido que ves y por cuánto tiempo las ves, y otros datos y estadísticas similares acerca de tus interacciones, como los tiempos de respuesta del contenido, los errores de descarga, y la cantidad de visitas a ciertas páginas, así como el tipo de sistema operativo, y el tipo y la versión del navegador web. También podemos grabar visualmente tus interacciones con nuestro sitio web, incluidos los clics del mouse, el movimiento, el desplazamiento y la navegación a través de nuestro sitio web.

. Esto incluye información sobre cómo utilizas nuestros sitios web y nuestras otras comunicaciones. Por ejemplo, mientras navegas e interactúas con nuestros sitios web, aplicaciones o correos electrónicos, utilizamos las tecnologías de recopilación automática de datos para recopilar ciertos datos sobre tus dispositivos y tus acciones. Esto incluye datos como los enlaces en los que haces clic, las páginas o el contenido que ves y por cuánto tiempo las ves, y otros datos y estadísticas similares acerca de tus interacciones, como los tiempos de respuesta del contenido, los errores de descarga, y la cantidad de visitas a ciertas páginas, así como el tipo de sistema operativo, y el tipo y la versión del navegador web. También podemos grabar visualmente tus interacciones con nuestro sitio web, incluidos los clics del mouse, el movimiento, el desplazamiento y la navegación a través de nuestro sitio web. Datos de comentarios . Cualquier información que compartas con Nosotros acerca de tu experiencia de uso de nuestros productos y servicios. Esto incluye cualquier contenido que crees y luego compartas con Nosotros en redes sociales de terceros o en uno de nuestros sitios web o aplicaciones. Los ejemplos incluyen fotos, videos, historias personales u otros medios o contenido similares. Esto también puede incluir información que proporciones durante tus conversaciones con la atención de consumidores.

. Cualquier información que compartas con Nosotros acerca de tu experiencia de uso de nuestros productos y servicios. Esto incluye cualquier contenido que crees y luego compartas con Nosotros en redes sociales de terceros o en uno de nuestros sitios web o aplicaciones. Los ejemplos incluyen fotos, videos, historias personales u otros medios o contenido similares. Esto también puede incluir información que proporciones durante tus conversaciones con la atención de consumidores. Datos de geolocalización . Es posible que recopilemos información sobre tu ubicación. Esto puede incluir tu ubicación precisa.

. Es posible que recopilemos información sobre tu ubicación. Esto puede incluir tu ubicación precisa. Inferencias. Podemos sacar conclusiones a partir de los datos que recopilamos de ti y sobre ti para crear un perfil que refleje tus preferencias, características y comportamiento.

2. CÓMO RECOPILAMOS DATOS PERSONALES SOBRE TI

Recopilamos datos personales directamente de ti, cuando decides entregarlos. Por ejemplo, recopilamos datos cuando realizas un pedido con nosotros. Recopilamos datos cuando te registras en uno de nuestros sitios web o aplicaciones. Recopilamos datos cuando te conviertes en miembro de un programa de lealtad. Recopilamos datos cuando te registras para recibir nuestros correos electrónicos. Recopilamos datos de registros impresos o digitales y formularios similares que recopilamos a través del correo postal, demostraciones en tiendas, concursos, y otras promociones o eventos. Recopilamos datos cuando consultas para adoptar una mascota a través de una organización de adopción para miembros de PetFinder o creas una alerta guardada de búsqueda de mascotas. Recopilamos datos si completas una encuesta o utilizas otras herramientas en tus sitios web o aplicaciones. También recopilamos datos si te comunicas con Nosotros a través de nuestros sitios web o aplicaciones, a través de correo electrónico o a través de redes sociales.

Recopilamos datos de forma pasiva. Por ejemplo, utilizamos herramientas de seguimiento, como cookies de navegador y balizas web. Hacemos esto en nuestras plataformas digitales y en los correos electrónicos que te enviamos. Recopilamos datos sobre los usuarios con el tiempo cuando utilizas este sitio web. Esto incluye el uso y los datos del navegador. Es posible que tengamos proveedores de servicios u otros terceros que recolecten datos de esta manera. También recopilamos datos de nuestras aplicaciones móviles.

Obtenemos datos de ti de otras fuentes. Por ejemplo, nuestros afiliados y socios comerciales pueden proporcionarnos datos sobre ti. Es posible que recibamos datos de empresas que compilan información sobre los compradores y sus preferencias. Las plataformas de redes sociales también pueden proporcionarnos datos sobre ti. Podemos obtener datos sobre tus interacciones con nuestros anuncios en sitios de terceros.

3. DATOS PERSONALES DE NIÑOS

No solicitamos ni recopilamos datos personales de niños menores de 13 años a sabiendas. Si eres padre o tutor legal y piensas que tu hijo menor de 13 años Nos ha entregado datos, puedes comunicarte con Nosotros por escrito o por correo electrónico, según se indica a continuación en la sección titulada CONTACTO. Marca tu inquietud como “Solicitud de información de COPPA”.

4. USOS PARA TUS DATOS PERSONALES

En los siguientes párrafos se describen los diversos fines para los que recopilamos y utilizamos tus datos personales, así como los diferentes tipos de datos personales que se recopilan para cada fin. Ten en cuenta que no todos los usos que se indican a continuación serán relevantes para cada individuo.

Servicio al consumidor. Utilizamos tus datos personales para fines de servicio al consumidor. Las actividades de servicio al consumidor podrían responder a tus consultas o quejas.

Concursos, marketing y otras promociones. Podemos utilizar tus datos personales para proporcionarte información sobre bienes o servicios (por ejemplo, comunicaciones de marketing, campañas o promociones). Esto se puede hacer a través de correo electrónico, anuncios, SMS, llamadas telefónicas y correos postales en la medida que lo permitan las leyes aplicables. Algunas de nuestras campañas y promociones se ejecutan en sitios web o redes sociales de terceros. Para obtener más información sobre nuestros concursos y otras promociones, consulta las reglas oficiales o los detalles publicados con cada concurso o promoción. Podemos utilizar la dirección de correo electrónico de tu amigo para enviarle la información que solicites a través de la función “Cuéntale a un amigo”.

Redes sociales de terceros. Utilizamos tus datos personales cuando interactúas con funciones de redes sociales de terceros, como las funciones “Me gusta”, para ofrecerte publicidad e interactuar contigo en las redes sociales de terceros. Puedes obtener más información sobre cómo funcionan estas funciones y los datos que obtenemos de tu perfil, y averiguar cómo excluirte revisando los avisos de privacidad de las redes sociales correspondientes de terceros.

Personalización. Con tu consentimiento (cuando sea necesario), podemos utilizar tus datos personales para personalizar tu experiencia con nosotros. Por ejemplo, podemos utilizar estas categorías de información personal: (i) analizar tus preferencias y hábitos, (ii) anticipar tus necesidades en función de nuestro análisis de tu perfil, (iii) mejorar y personalizar tu experiencia en nuestros sitios web y aplicaciones; (iv) garantizar que el contenido de nuestros sitios web o aplicaciones esté optimizado para ti y tu computadora o dispositivo; (v) ofrecerte publicidad y contenido objetivo, y (vi) permitirte participar en funciones interactivas cuando lo desees. Por ejemplo, recordamos tu ID de inicio de sesión o dirección de correo electrónico, o nombre de pantalla, para que puedas iniciar sesión rápidamente la próxima vez que visites nuestro sitio o para que puedas recuperar fácilmente los artículos que pusiste anteriormente en tu carro de compras. Según este tipo de información y con tu consentimiento (cuando sea necesario), también te mostramos contenido o promociones específicos que se adaptan a tus intereses.

Cumplimiento de pedidos. Utilizamos tus datos personales para procesar y enviar tus pedidos, informarte sobre el estado de tus pedidos, corregir direcciones y realizar la verificación de identidad y otras actividades de detección de fraudes. Esto implica el uso de ciertos datos personales e información de pago.

Otros fines generales (por ejemplo, investigación interna o de mercado, análisis, seguridad). De conformidad con las leyes aplicables, utilizamos tus datos personales para otros fines generales de negocios, como mantener tu cuenta, realizar investigaciones internas o de mercado y medir la eficacia de las campañas publicitarias. Esto también incluye la mejora de nuestros sitios web y servicios. Nos reservamos el derecho, si tienes cuentas Nestlé, de conciliar aquellas cuentas en una sola cuenta. También utilizamos tus datos personales para la administración y el funcionamiento de nuestras comunicaciones, TI y sistemas de seguridad.

5. DIVULGACIÓN DE TUS DATOS PERSONALES

En los siguientes párrafos se explica cómo y a quién divulgamos tus datos.

Proveedores de servicios. Compartimos los datos con nuestros proveedores de servicios. Estos son empresas externas que utilizamos para ayudarnos a administrar nuestro negocio (por ejemplo, cumplimiento de pedidos, procesamiento de pagos, detección de fraudes y verificación de identidad, operación de sitios web, empresas de investigación de mercado, servicios de soporte, promociones, desarrollo de sitios web, análisis de datos, CRC, etc.).Para las personas de California, esta información puede haber sido compartida en los últimos 12 meses.

Refugios, rescates y otras organizaciones para miembros de PetFinder. En el sitio web de PetFinder puedes presentarte a una mascota en particular. También puedes enviar una consulta o solicitud a un albergue o a otra organización para miembros de PetFinder. Cuando haces eso, Nos autorizas a compartir la información que proporcionaste en tu solicitud o formulario de solicitud con esas organizaciones. La información compartida podría incluir tus datos demográficos y de contacto. También puede incluir otros detalles que hayas proporcionado sobre por qué podrías ser una buena opción para una mascota en particular. Si no deseas compartir esta información, no debes presentarte a una mascota ni enviar una inquietud o solicitud. Para las personas de California, esta información puede haber sido compartida en los últimos 12 meses.

Agencias de información crediticia o cobradores de morosos. En la medida permitida por la ley aplicable, las agencias de información crediticia y cobradores de morosos son empresas externas que utilizamos para verificar tu solvencia (en particular para pedidos con factura) o para cobrar facturas pendientes. Para las personas de California, esta información puede haber sido compartida en los últimos 12 meses.

Compartir datos personales por motivos legales o debido a una fusión o adquisición. En el caso de que Purina o sus activos sean adquiridos o se fusionaran con otra empresa, incluido a través de la quiebra, compartiremos tus datos personales con cualquiera de nuestros sucesores legales. También divulgaremos tus datos personales a terceros (i) cuando lo exija la ley aplicable; (ii) en respuesta a procedimientos legales; (iii) en respuesta a una solicitud de un organismo competente encargado del cumplimiento de la ley; (iv) para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad, o propiedad, o al público; o (v) para hacer cumplir los términos de cualquier acuerdo o los términos de nuestro sitio web.

6. PROTECCIÓN Y RETENCIÓN DE DATOS

Utilizamos medidas de seguridad estándar, según lo exige la ley aplicable. Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura y, a pesar de nuestros esfuerzos por proteger tus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de los datos durante la transmisión a través de nuestros sitios web o aplicaciones. Es importante que tú también desempeñes un papel para mantener tus datos personales seguros y protegidos. Cuando te suscribas a una cuenta en línea, asegúrate de elegir una contraseña de cuenta que sea difícil de adivinar para otras personas y nunca reveles tu contraseña a nadie. Tú eres responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña y de cualquier uso de tu cuenta. Si utilizas una computadora pública o compartida, nunca elijas recordar tu ID de inicio de sesión o dirección de correo electrónico o contraseña y asegúrate de cerrar sesión en tu cuenta cada vez que salgas de la computadora. También debes hacer uso de cualquier configuración o control de privacidad que te proporcionemos en nuestros sitios web o aplicaciones.

Retención de datos personales. Conservamos los datos personales siempre que sea necesario o relevante para las prácticas descritas en este Aviso. También conservamos los datos personales según lo requiera la ley.

7. TUS OPCIONES SOBRE CÓMO UTILIZAMOS Y DIVULGAMOS TUS DATOS PERSONALES

Nos esforzamos para entregarte opciones con respecto a los datos personales que nos proporcionas. Los siguientes mecanismos te permiten controlar tus datos personales de la siguiente manera:

Publicidad, marketing y promociones. Puedes cancelar la suscripción a los correos electrónicos de marketing siguiendo las instrucciones proporcionadas en cada uno de estos mensajes. Ten en cuenta que incluso si prefieres no recibir comunicaciones de marketing, igual recibirás Nuestras comunicaciones transaccionales, como confirmaciones de pedidos u otras transacciones, notificaciones sobre tus actividades en la cuenta (por ejemplo, confirmaciones de cuenta, cambios de contraseña, confirmación de solicitud y envío para adoptar mascotas, etc.) y otros anuncios importantes que no se relacionan con marketing.

Cookies, herramientas de seguimiento y publicidad dirigida. Para aprender a administrar la manera en que Nosotros y nuestros proveedores utilizamos las cookies y otras herramientas de seguimiento, y para leer nuestra Política de no hacer seguimiento, haz clic en. Acerca de nuestros anuncios.

8. SITIOS WEB Y SERVICIOS DE TERCERAS

Podemos crear enlaces a sitios web o aplicaciones de terceros, incluidas las plataformas de redes sociales. Este Aviso no se aplica y no nos responsabilizamos de las prácticas de privacidad de estos sitios web o aplicaciones de terceros. Lee atentamente tus políticas de privacidad.

9. TUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CALIFORNIA

Los residentes de California también pueden aprovechar los siguientes derechos:

Acceso . Puedes solicitar, hasta dos veces al año, que te divulguemos los datos personales (es decir, “información personal”, según define el término la Ley de Privacidad del Consumidor de California [“CCPA”, California Consumer Privacy Act]) que recopilamos, utilizamos y divulgamos sobre ti. En respuesta a una solicitud verificada, proporcionaremos (1) las categorías y datos personales específicos que hemos recopilado, (2) las categorías de fuentes de las que se recopilan los datos, (3) el negocio o el fin comercial para recopilarlos, (4) las categorías de terceros con quienes compartimos esos datos, y (5) el negocio o el fin comercial de compartir esos datos.

. Puedes solicitar, hasta dos veces al año, que te divulguemos los datos personales (es decir, “información personal”, según define el término la Ley de Privacidad del Consumidor de California [“CCPA”, California Consumer Privacy Act]) que recopilamos, utilizamos y divulgamos sobre ti. En respuesta a una solicitud verificada, proporcionaremos (1) las categorías y datos personales específicos que hemos recopilado, (2) las categorías de fuentes de las que se recopilan los datos, (3) el negocio o el fin comercial para recopilarlos, (4) las categorías de terceros con quienes compartimos esos datos, y (5) el negocio o el fin comercial de compartir esos datos. Eliminación. Puedes solicitar que eliminemos cualquier dato personal que hayamos recopilado sobre ti. Ten en cuenta que hay algunas razones por las que no podremos completar tu solicitud en su totalidad, como por ejemplo, si necesitamos completar una transacción para ti, para detectar y proteger contra actividades fraudulentas e ilegales, para ejercer nuestros derechos, para utilizar los datos solo con fines internos, o para cumplir con una obligación legal.

Para aprovechar cualquiera de estos derechos, o si tienes alguna pregunta o inquietud, comunícate con nosotros al 800-778-7462 o envíanos un correo electrónico. Para fines de verificación, podemos solicitar tu nombre y apellido, dirección de correo electrónico y cualquier otra dirección de correo electrónico. Puede que hayas utilizado al registrarte con nosotros el número de teléfono, que incluye cualquier otro número de teléfono que se utilice en el registro, y una dirección postal física. Si realizas la solicitud en nombre de otra persona, es posible que solicitemos una verificación adicional. Esto puede incluir proporcionar una carta firmada que verifique tu derecho a realizar esta solicitud. No te discriminaremos si ejerces tus derechos de privacidad en virtud de la CCPA. Responderemos a tu solicitud de acceso o eliminación dentro de los 45 días posteriores a la recepción de tu solicitud, después de una verificación adecuada, a menos que necesitemos tiempo adicional, en cuyo caso te informaremos.

Venta de información. Según la ley de California, debemos informarte si “vendemos” información, incluida la información de los habitantes de California menores de 16 años. Si bien no creemos que participemos en la “venta” de información, es posible que cierta actividad de intercambio se pueda interpretar como una venta. Puedes cancelar esta actividad visitando la página No vender mi información personal. También puedes excluirte llamando al 800-778-7462. No vendemos información de los habitantes de California menores de 16 años.

10. CAMBIOS A ESTE AVISO

Si cambiamos la forma en que manejamos tus datos personales, actualizaremos este Aviso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en nuestras prácticas y en este Aviso en cualquier momento, según lo permita la ley. Puedes volver a consultar para ver si ha habido actualizaciones o cambios en nuestro Aviso.

11. CONTÁCTANOS

Para comunicarte con nosotros acerca de este Aviso o nuestras prácticas de privacidad, contáctanos en: CustomerService@purina.nestle.com, o llama a nuestra Oficina de Asuntos al Consumidor al 1.800.778.7462 o escríbenos a

Nestlé Purina PetCare

P.O. Box 340

Neenah, WI 54957.