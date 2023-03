Nous utilisons des technologies de suivi courantes.

Nous recueillons des renseignements personnels au sujet des utilisateurs au fil du temps et sur différents sites Web et applications. Nous collaborons également avec des tiers qui recueillent des renseignements personnels de cette manière. Ces tiers peuvent avoir des outils qu’ils placent sur nos sites Web. Nos fournisseurs peuvent aussi se servir de ces outils. Dans la présente politique «nous» désigne Nestlé Purina PetCare Company, une société américaine, et ses filiales, dont Petfinder.com, ce qui comprend également des tiers qui agissent en notre nom.

Nous nous servons de technologies de suivi pour différentes raisons.

Nous utilisons plusieurs outils de suivi courants. Il peut s’agir de témoins de navigateur. Nous pouvons également utiliser des pixels espions, des témoins Flash et des technologies semblables. Des tiers se servent aussi de ces outils sur nos sites Web et ailleurs en notre nom. Les témoins sont de petits fichiers qui se téléchargent quand vous accédez à certains sites Web. Vous pourrez en apprendre avantage en consultant la page Web Online tracking (Suivi en ligne) de la Federal Trade Commission et la page Web Gestionnaire des paramètres de Flash Player de Macromedia. Ces pages expliquent également comment on peut gérer et supprimer les témoins.

Nous utilisons des outils de suivi pour: