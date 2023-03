It only takes 60 seconds.

Find your best match

Usted puede controlar ciertas herramientas de rastreo.

Su navegador podría darle la capacidad de controlar cookies. Cómo lo haga depende del tipo de cookie. Algunos navegadores pueden ser ajustados para rechazar cookies de navegación. Para controlar cookies de flash, las que Nosotros podemos utilizar en ciertos sitios web de vez en cuando, usted puede ir a Macromedia Panel de Configuración de Seguridad Global ¿Por qué? Porque nuestros cookies de flash no pueden ser controlados a través de sus configuradores de navegación.

Nuestras Políticas de No Rastreo: Algunos navegadores tienen características de “no rastrear” que le permiten decirle al sitio web que no lo rastreen. Estas características no son todas uniformes. Nosotros no respondemos en la actualidad a estas señales. Si bloquea los cookies, algunos elementos en nuestro sitio pueden no funcionar. Si bloquea o rechaza los cookies, no todo el rastreo descripto aquí dejará de funcionar.

Algunas opciones que seleccione son especificas del navegador o dispositivo.

Puede optar salir de publicidad de comportamiento de las compañías que participan.

El Programa de Auto Regulación para el programa de Publicidad del Comportamiento En Línea provee a los consumidores la capacidad de optar renunciar a que su comportamiento en línea sea grabado y utilizado para propósitos publicitarios. Para optar renunciar a que su comportamiento en línea sea recopilado para propósitos de publicidad por parte de compañías participantes, por favor visite la Alianza de Publicidad Digital Herramienta de Elección del Consumidor para Web.

La Alianza de Publicidad Digital también ofrece una herramienta para optar renunciar a la recolección de aplicaciones de datos cruzadas en dispositivos móviles para publicidad basada en interés. Para ejercitar su elección para compañías que participan en esta herramienta, descargue la aplicación AppChoices visitando el sitio web de la Alianza de Publicidad Digital, AppChoices.

Alguna de las elecciones son especificas tanto del navegador como del dispositivo.

Nuestra Nota de Privacidad

Para saber más de nuestras políticas y prácticas respecto a sus Datos Personales y cómo los trataremos, por favor visite nuestra Nota de Privacidad completa.

Fecha de Vigencia: 08/25/2017

Última revisión: 7/22/2019