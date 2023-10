It only takes 60 seconds.

Find your best match

Cette déclaration de confidentialité décrit nos pratiques en matière de collecte et d’utilisation des renseignements là où ils figurent ou mis à votre disposition. Il s’agit notamment des sites Web et des applications où elle est publiée. Elle ne s’applique pas aux pratiques des filiales ou des sociétés affiliées. Elle ne s’applique pas aux renseignements sur nos employés.

1. Données personnelles que nous recueillons à votre sujet

Nous recueillons différents types de renseignements auprès de vous, comme décrit ci-dessous. La loi californienne nous oblige à vous informer si nous partageons des renseignements à des fins de publicité comportementale intercontextuelle. Les renseignements que nous pourrions recueillir et le fait que nous les partagions à des fins de publicité comportementale intercontextuelle sont décrits ci-dessous par catégorie. Pour savoir comment modifier vos préférences en matière de publicité intercontextuelle, consultez notre avis sur le droit de refuser la vente/le partage.

Coordonnées: Toutes les données que vous nous fournissez pour nous permettre de communiquer avec vous, telles que votre nom, votre adresse postale, votre adresse courriel, les renseignements de vos réseaux sociaux ou votre numéro de téléphone. Dans certains cas, nous pouvons partager ces renseignements aux fins indiquées ci-dessus.

Données de connexion au compte: Toutes les données nécessaires pour vous donner accès à votre profil de compte particulier. Par exemple, votre identifiant ou votre adresse courriel de connexion, votre pseudonyme, votre mot de passe au format irrécupérable et votre question et réponse de sécurité.

Données de l’appareil: Les données relatives au système informatique ou à tout autre dispositif technologique que vous utilisez pour accéder à l’un de nos sites Web ou à l’une de nos applications, telles que l’adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur ou appareil à Internet et divers identifiants en ligne. Si vous accédez à l’un des sites ou à l’une des applications faisant l’objet de la présente politique au moyen d’un appareil mobile tel qu’un téléphone intelligent, les données collectées comprennent également, lorsque cela est autorisé, l’identifiant unique de votre téléphone, l’identifiant publicitaire et d’autres données semblables sur votre appareil mobile. Dans certains cas, nous pouvons partager ces renseignements aux fins indiquées ci-dessus.

Données de paiement: Toutes les données dont nous avons besoin pour traiter une commande ou que vous utilisez pour effectuer un achat, comme les renseignements de votre carte de débit ou de crédit (nom du titulaire de la carte, numéro de carte, date d’expiration, etc.) ou d’autres modes de paiement (si ceux-ci sont proposés).

Données démographiques: Les données qui décrivent vos caractéristiques démographiques ou comportementales. Par exemple, votre sexe, votre emplacement géographique (p. ex., le code postal), vos produits préférés, vos loisirs et vos centres d’intérêt, et les données relatives à votre ménage ou à votre mode de vie. Cela peut inclure des données sur vos habitudes d’exercice et vos objectifs. Elles peuvent comprendre des données recueillies lorsque vous vous renseignez au sujet de l’adoption d’un animal par l’intermédiaire d’un organisme d’adoption membre de Petfinder, ou lorsque vous créez une alerte enregistrée de recherche d’animal familier. Dans certains cas, cela peut comprendre des données que vous nous communiquez sur quelqu’un d’autre. Par exemple, si vous fournissez l’adresse électronique d’un ami pour un programme «parlez-en à un ami». Elles peuvent également contenir des données sur vos animaux familiers et vos préférences en matière d’animaux familiers. Si vous êtes un vétérinaire, nous pouvons recueillir des données sur votre clientèle. Cela peut inclure des renseignements sur votre spécialité ou votre diplôme et tout titre professionnel. Dans certains cas, nous pouvons partager ces renseignements aux fins indiquées ci-dessus.

Données de réseaux sociaux tiers: Toutes les données que vous partagez publiquement sur un réseau social tiers ou les données qui font partie de votre profil sur un réseau social tiers (tel que Facebook) et que vous autorisez le réseau social tiers à nous communiquer. Par exemple, les données de base de votre compte (p. ex., nom, adresse courriel, sexe, ville actuelle, image de profil, nom d’utilisateur, liste d’amis), et les autres données ou activités supplémentaires que vous autorisez le réseau social tiers à communiquer. Nous recevons vos données de profil de réseau social tiers (ou certaines parties de ces données) chaque fois que vous téléchargez une application Web ou que vous interagissez avec une application Web sur un réseau social tiers tel que Facebook, chaque fois que vous utilisez une fonction de réseau social intégrée à l’un de nos sites (comme Facebook Connect), ou chaque fois que vous interagissez avec nous par l’intermédiaire d’un réseau social tiers. Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons obtenir vos données d’un réseau social tiers, ou pour refuser le partage de ces données de réseau social, veuillez consulter le site Web du réseau social tiers concerné. Dans certains cas, nous pouvons partager ces renseignements aux fins indiquées ci-dessus.

Données d’utilisation du site: Elles comprennent des renseignements sur la façon dont vous utilisez nos sites Web et nos autres communications. Par exemple, lorsque vous naviguez sur nos sites Web, applications ou parcourez nos courriels et que vous interagissez avec eux, nous utilisons des technologies de collecte automatique de données pour recueillir certaines données sur vos appareils et vos actions. Elles comprennent des données telles que les liens sur lesquels vous cliquez, les pages ou le contenu que vous affichez et la durée d’affichage, ainsi que d’autres données et statistiques semblables sur vos interactions, comme les temps de réponse du contenu, les erreurs de téléchargement et la durée des visites de certaines pages, ainsi que le type de système d’exploitation et le type de navigateur Web et sa version. Nous pouvons également enregistrer visuellement vos interactions avec notre site Web, y compris vos clics de souris, mouvements, défilements et votre navigation sur notre site Web. Dans certains cas, nous pouvons partager ces renseignements aux fins indiquées ci-dessus.

Données sur les commentaires: Tous les renseignements que vous partagez avec nous sur votre expérience de l’utilisation de nos produits et services. Elles comprennent le contenu que vous créez, puis partagez avec nous sur des réseaux sociaux tiers ou sur l’un de nos sites Web ou l’une de nos applications. Par exemple, des photos, des vidéos, des histoires personnelles ou d’autres supports ou contenus semblables. Elles peuvent également contenir des renseignements que vous fournissez lors de vos conversations avec le Bureau de la consommation.

Données de géolocalisation: Nous pouvons recueillir des renseignements sur votre emplacement. Cela peut inclure votre emplacement précis si vous demandez à connaître des suggestions de magasins ou des indications sur l’endroit où acheter un produit ou d’autres suggestions d’emplacement que vous nous demandez. Nous pouvons également utiliser les renseignements généraux sur l’emplacement aux fins de marketing décrites dans la présente politique.

Inférences: Dans certains cas, nous pouvons utiliser des données d’achat ou certaines données démographiques pour créer un profil à votre sujet. Nous pouvons aussi utiliser les données d’utilisation de cette façon. Le profil que nous créons peut refléter vos préférences ou vos caractéristiques. Il peut également refléter vos comportements et nous aider à mieux adapter nos produits et services à vos besoins.

Nous n’utilisons ni ne divulguons aucun renseignement personnel confidentiel, tel que défini par la loi californienne, pour inférer des caractéristiques ou à des fins autres que celles autorisées par la loi.

2. Utilisations de vos données personnelles

Les paragraphes suivants décrivent les différentes fins auxquelles nous recueillons et utilisons vos données personnelles, ainsi que les différents types de données personnelles qui sont recueillies à chacune de ces fins. Veuillez prendre note que toutes les utilisations énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas nécessairement à chaque personne.

Service aux consommateurs. Nous utilisons vos données personnelles à des fins de service à la clientèle. Les activités de service à la clientèle peuvent consister à répondre à vos demandes de renseignements ou à vos plaintes.

Concours, marketing et autres promotions. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous fournir des renseignements sur des produits ou services (p. ex., des promotions, des campagnes ou des communications marketing). Cela peut se faire par des moyens comme des courriels, des publicités, des SMS, des appels téléphoniques et des envois postaux, dans la mesure permise par les lois qui s’appliquent. Cela comprend l’envoi de messages de marketing lorsque vous vous trouvez à une certaine distance d’un magasin. Certaines de nos campagnes et promotions sont diffusées sur des sites Web ou des réseaux sociaux de tiers. Pour en savoir plus au sujet de nos concours et autres promotions, veuillez consulter le règlement officiel ou les précisions publiées avec chaque concours ou promotion. Nous pouvons nous servir de l’adresse courriel d’un de vos amis pour lui envoyer les renseignements que vous demandez à l’aide de fonctionnalités «Parlez-en à un ami».

Réseaux sociaux tiers. Nous utilisons vos données personnelles lorsque vous interagissez avec des fonctionnalités de réseaux sociaux tiers comme les fonctionnalités «J’aime» pour vous présenter des publicités et établir un lien avec vous sur des réseaux sociaux tiers. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces fonctionnalités, sur les données de votre profil que nous obtenons et pour savoir comment exercer votre option de refus, consultez les déclarations de confidentialité des réseaux sociaux de tiers en question.

Personnalisation. Avec votre consentement (s’il y a lieu), nous pouvons utiliser vos données personnelles pour personnaliser votre expérience avec nous. Par exemple, nous pouvons utiliser ces catégories de renseignements personnels: (i) pour analyser vos préférences et habitudes, (ii) pour anticiper vos besoins en fonction de notre analyse de votre profil, (iii) pour améliorer et personnaliser votre expérience sur nos sites Web et applications, (iv) pour nous assurer que le contenu de nos sites Web et applications est optimisé pour vous et pour votre ordinateur ou votre appareil, (v) pour vous fournir des publicités et du contenu ciblés, et (vi) pour vous permettre de participer à des fonctionnalités interactives, lorsque vous choisissez de le faire. Par exemple, nous nous souvenons de votre identifiant ou adresse courriel de connexion ou pseudonyme pour que vous puissiez vous connecter rapidement la prochaine fois que vous consultez notre site ou pour que vous puissiez facilement récupérer les articles que vous avez déjà mis dans votre panier. En nous basant sur ce type de renseignement, et avec votre consentement (lorsqu’il est requis), nous vous présentons également des promotions ou du contenu particuliers, adaptés à vos centres d’intérêt.

Traitement des commandes. Nous utilisons vos données personnelles pour traiter et expédier vos commandes, vous informer de l’état de ces dernières, corriger des adresses, et effectuer des vérifications d’identité et d’autres activités de détection d’actes frauduleux. Ceci suppose l’utilisation de certaines données personnelles et de renseignements sur les paiements.

Autres fins générales (p. ex., études internes ou de marché, analyses et sécurité). Conformément aux lois applicables, nous utilisons vos données personnelles à d’autres fins opérationnelles générales, telles que la gestion de votre compte, l’exécution d’études internes ou de marché et la mesure de l’efficacité des campagnes publicitaires. Cela comprend également l’amélioration de nos sites Web et de nos services. Si vous détenez des comptes Nestlé, nous nous réservons le droit de regrouper ces comptes en un seul compte. Nous utilisons également vos données personnelles pour nous aider à détecter la fraude et à sécuriser nos systèmes et notre site.

Plus d’information

Passez en revue notre politique de conservation ci-dessous. Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, lisez ci-dessous le reste de notre politique de confidentialité.