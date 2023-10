It only takes 60 seconds.

Find your best match

Este aviso de privacidad describe nuestras prácticas de recopilación y uso de información en los lugares donde aparece o se te proporciona. Esto incluye sitios web y aplicaciones en los que se publica. No se aplica a las prácticas de subsidiarias o filiales. No se aplica a la información sobre nuestros empleados.

No utilizamos ni divulgamos información personal confidencial, según lo exige la ley de California, para inferir características ni con fines que no sean los permitidos por la ley.

Recopilamos datos personales directamente de ti, cuando decides entregarlos: por ejemplo, recopilamos datos cuando realizas un pedido con nosotros. Recopilamos datos cuando te registras en uno de nuestros sitios web o aplicaciones. Recopilamos datos cuando te conviertes en miembro de un programa de lealtad. Recopilamos datos cuando te registras para recibir nuestros correos electrónicos. Recopilamos datos de registros impresos o digitales y formularios similares que recopilamos a través del correo postal, demostraciones en tiendas, concursos, y otras promociones o eventos, por ejemplo. Recopilamos datos cuando consultas acerca de adoptar una mascota a través de una organización de adopción para miembros de PetFinder o creas una alerta guardada de búsqueda de mascotas. Recopilamos datos si completas una encuesta o utilizas otras herramientas en tus sitios web o aplicaciones. También recopilamos datos si te comunicas con Nosotros a través de nuestros sitios web o aplicaciones, a través de correo electrónico o a través de redes sociales.

Recopilamos datos de forma pasiva: por ejemplo, utilizamos herramientas de seguimiento, como cookies de navegador y balizas web. Para obtener más información sobre las cookies, visita la página de seguimiento en línea de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Hacemos esto en nuestras plataformas digitales y en los correos electrónicos que te enviamos. Recopilamos datos sobre los usuarios con el tiempo cuando utilizas este sitio web. Esto incluye el uso y los datos del navegador. Es posible que tengamos proveedores de servicios u otros terceros que recolecten datos de esta manera. También recopilamos datos de nuestras aplicaciones móviles.

Obtenemos datos de ti de otras fuentes: por ejemplo, nuestros afiliados y socios comerciales pueden proporcionarnos datos sobre ti. Es posible que recibamos datos de empresas que recopilan información sobre los compradores y sus preferencias. Las plataformas de redes sociales también pueden proporcionarnos datos sobre ti. Podemos obtener datos sobre tus interacciones con nuestros anuncios en sitios de terceros.

No solicitamos ni recopilamos datos personales de niños menores de 13 años a sabiendas. Si eres padre o tutor legal y piensas que tu hijo menor de 13 años Nos ha entregado datos, puedes comunicarte con Nosotros por escrito o por correo electrónico, según se indica a continuación en la sección titulada CONTACTO. Marca tu inquietud como “Solicitud de información de COPPA”.

En los siguientes párrafos se explica cómo y a quién divulgamos tus datos.

Proveedores de servicios: estos son empresas externas que utilizamos para ayudarnos a administrar nuestro negocio (por ejemplo, cumplimiento de pedidos, procesamiento de pagos, detección de fraudes, verificación de identidad, operación de sitios web, empresas de investigación de mercado, servicios de soporte, promociones, desarrollo de sitios web, análisis de datos, CRC, etc.) Para las personas de California, esta información puede haber sido compartida en los últimos 12 meses. Podemos divulgar todas las categorías de información a nuestros proveedores de servicios.

Refugios, rescates y otras organizaciones para miembros de PetFinder: en la aplicación o el sitio web de PetFinder puedes presentarte a una mascota en particular. También puedes enviar una consulta o solicitud a un albergue o a otra organización para miembros de PetFinder. Cuando haces eso, Nos autorizas a compartir la información que proporcionaste en tu solicitud o formulario de solicitud con esas organizaciones. La información compartida podría incluir tus datos demográficos y de contacto. También puede incluir otros detalles que hayas proporcionado sobre por qué podrías ser una buena opción para una mascota en particular. Si no deseas compartir esta información, no debes presentarte a una mascota ni enviar una inquietud o solicitud. Para las personas de California, esta información puede haber sido compartida en los últimos 12 meses.

Podemos compartir información para publicidad conductual de contexto cruzado: es posible que compartamos información con terceros para proporcionar publicidad conductual de contexto cruzado. En el Aviso en el momento de la recopilación (anterior), detallamos qué categorías de información se comparten para la publicidad conductual de contexto cruzado.

Agencias de información crediticia o cobradores de morosos: en la medida permitida por la ley aplicable, las agencias de información crediticia y cobradores de morosos son empresas externas que utilizamos para verificar tu solvencia (en particular para pedidos con factura) o para cobrar facturas pendientes. Es posible que les proporcionemos datos de contacto, demográficos y de pagos. Para las personas de California, esta información puede haber sido compartida en los últimos 12 meses.

Compartir datos personales por motivos legales o debido a una fusión o adquisición: en el caso de que Purina o sus activos sean adquiridos o se fusionen con otra empresa, incluido debido a la quiebra, compartiremos todas las categorías de tus datos personales con cualquiera de nuestros sucesores legales. También divulgaremos tus datos personales a terceros (i) cuando lo exija la ley aplicable; (ii) en respuesta a procedimientos legales; (iii) en respuesta a una solicitud de un organismo competente encargado del cumplimiento de la ley; (iv) para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad, o propiedad, o al público; o (v) para hacer cumplir los términos de cualquier acuerdo o los términos de nuestro sitio web.

Utilizamos medidas de seguridad razonables, según lo exige la ley aplicable: lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura y, a pesar de nuestros esfuerzos por proteger tus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de los datos durante la transmisión a través de nuestros sitios web o aplicaciones. Es importante que tú también desempeñes un papel para mantener tus datos personales seguros y protegidos. Cuando te suscribas a una cuenta en línea, asegúrate de elegir una contraseña de cuenta que sea difícil de adivinar para otras personas y nunca reveles tu contraseña a nadie. Tú eres responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña y de cualquier uso de tu cuenta. Si utilizas una computadora pública o compartida, nunca elijas recordar tu ID de inicio de sesión o dirección de correo electrónico o contraseña y asegúrate de cerrar sesión en tu cuenta cada vez que salgas de la computadora. También debes hacer uso de cualquier configuración o control de privacidad que te proporcionemos en nuestros sitios web o aplicaciones.

Retención de datos personales: conservamos los datos personales siempre que sea necesario o relevante para las prácticas descritas en este Aviso. También conservamos los datos personales según lo requiera la ley.

Nos esforzamos para entregarte opciones con respecto a los datos personales que nos proporcionas. Los siguientes mecanismos te permiten controlar tus datos personales de la siguiente manera:

Publicidad, marketing y promociones: Puedes cancelar la suscripción a los correos electrónicos de marketing siguiendo las instrucciones proporcionadas en cada uno de dichos mensajes. Ten en cuenta que incluso si prefieres no recibir comunicaciones de marketing, igual recibirás Nuestras comunicaciones transaccionales, como confirmaciones de pedidos u otras transacciones, notificaciones sobre tus actividades en la cuenta (por ejemplo, confirmaciones de cuenta, cambios de contraseña, confirmación de solicitud y envío para adoptar mascotas, etc.) y otros anuncios importantes que no se relacionan con marketing.

Cookies, herramientas de seguimiento y publicidad conductual de contexto cruzado. Para aprender a administrar la manera en que nosotros y nuestros proveedores utilizamos las cookies y otras herramientas de seguimiento, y para leer nuestra Política de no seguimiento, haz clic en Acerca de nuestros anuncios. A continuación, en el Aviso del derecho de optar por no participar en la venta/divulgación también se describe cómo administrar tus opciones de publicidad conductual de contexto cruzado.

Podemos crear enlaces a sitios web o aplicaciones de terceros, incluidas las plataformas de redes sociales. Este Aviso no se aplica a las prácticas de privacidad de estos sitios web ni aplicaciones de terceros y no nos responsabilizamos de ellas. Lee atentamente sus políticas de privacidad.

Si vives en California o Virginia o en un estado con leyes similares, es posible que tengas ciertos derechos legales adicionales. Estos derechos se enumeran a continuación.

Acceso y portabilidad: puedes solicitar, hasta dos veces al año, que te revelemos la información personal que recopilamos, utilizamos y divulgamos sobre ti. En respuesta a una solicitud verificada, proporcionaremos (1) las categorías y los datos personales específicos que hemos recopilado, (2) las categorías de fuentes de las que se recopilaron los datos, (3) el negocio o el fin comercial para recopilarlos, (4) las categorías de terceros con quienes compartimos esos datos, y (5) el negocio o el fin comercial de compartir esos datos.

puedes solicitar, hasta dos veces al año, que te revelemos la información personal que recopilamos, utilizamos y divulgamos sobre ti. En respuesta a una solicitud verificada, proporcionaremos (1) las categorías y los datos personales específicos que hemos recopilado, (2) las categorías de fuentes de las que se recopilaron los datos, (3) el negocio o el fin comercial para recopilarlos, (4) las categorías de terceros con quienes compartimos esos datos, y (5) el negocio o el fin comercial de compartir esos datos. Eliminación: . puedes solicitar que eliminemos cualquier información personal que hayamos recopilado sobre ti. Ten en cuenta que hay algunas razones por las que no podremos completar tu solicitud en su totalidad, por ejemplo, si necesitamos completar una transacción para ti, detectar y proteger contra actividades fraudulentas e ilegales, ejercer nuestros derechos, utilizar los datos solo con fines internos, o cumplir con una obligación legal.

. puedes solicitar que eliminemos cualquier información personal que hayamos recopilado sobre ti. Ten en cuenta que hay algunas razones por las que no podremos completar tu solicitud en su totalidad, por ejemplo, si necesitamos completar una transacción para ti, detectar y proteger contra actividades fraudulentas e ilegales, ejercer nuestros derechos, utilizar los datos solo con fines internos, o cumplir con una obligación legal. Corrección: puedes solicitar que corrijamos o actualicemos la información que nos proporcionaste.

Cómo funciona: para aprovechar cualquiera de estos derechos, o si tienes alguna pregunta o inquietud, comunícate con nosotros al 800-778-7462 o a través del Formulario en línea de privacidad. Para fines de verificación, podemos solicitar tu nombre y apellido, dirección de correo electrónico y cualquier dirección de correo electrónico que puedas haber utilizado para registrarte con nosotros; número de teléfono, incluido cualquier otro número de teléfono utilizado en el registro; y una dirección de correo postal. Si realizas la solicitud en nombre de otra persona, es posible que solicitemos una verificación adicional. Esto puede incluir proporcionar una carta firmada que verifique tu derecho a realizar esta solicitud. No te discriminaremos si ejerces tus derechos de privacidad. Responderemos a tu solicitud de acceso o eliminación dentro de los 45 días posteriores a la recepción de tu solicitud, después de una verificación adecuada, a menos que necesitemos tiempo adicional, en cuyo caso te informaremos.

Aviso del derecho de optar por no participar en la venta/divulgación: según la ley de California, debemos informarte si “vendemos” información, incluida la información de los habitantes de California menores de 16 años. Si bien no creemos que participemos en la “venta” de información, es posible que cierta actividad de intercambio se pueda interpretar como una venta. No vendemos información de los habitantes de California menores de 16 años. Puedes excluirte de esta actividad visitando la página No vender ni compartir mi información personal.. También puedes excluirte llamando al 800-778-7462. Algunos navegadores o extensiones de navegadores también te permiten indicar a los sitios web que no compartan tu información para publicidad conductual de contexto cruzado mediante un “control de privacidad global” o una señal equivalente. Responderemos a este tipo de señal de forma expedita. Si configuras esta opción en tu navegador, es posible que ciertas funciones de nuestro sitio no funcionen y recibirás menos publicidad dirigida. Para aprender a configurar esta opción, consulta aquí. Las selecciones son específicas para cada navegador y dispositivo. ver aquí.

Los residentes de Nevada también pueden excluirse de la venta de su información en el futuro a terceros para que puedan licenciar o vender dicha información enviándonos un correo electrónico como se indica al final de esta política.

Incentivos financieros: podemos ofrecer beneficios a los consumidores inscritos en ciertos programas de recompensas. Los términos del incentivo financiero se te presentarán en cuando te registres. Para excluirte de los incentivos financieros, comunícate con nosotros en CustomerService@purina.nestle.com. El valor de tus datos es el valor de la oferta que se te presenta. Calculamos el valor del incentivo utilizando el gasto relacionado con la oferta.

If Si cambiamos la forma en que manejamos tus datos personales, actualizaremos este Aviso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en nuestras prácticas y en este Aviso en cualquier momento, según lo permita la ley. Puedes volver a consultar para ver si ha habido actualizaciones o cambios en nuestro Aviso.

Para comunicarte con nosotros acerca de este Aviso o nuestras prácticas de privacidad, comunícate con nosotros enviando un correo electrónico a CustomerService@purina.nestle.como llamando a nuestra Oficina de Asuntos del consumidor al 1.800.778.7462 o escríbenos a

Nestlé Purina PetCare

P.O. Box 340

Neenah WI 54957